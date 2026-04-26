Valtur irriconoscibile | ko pesante contro Ruvo disastrosa chiusura di regular season

La squadra di basket di Brindisi ha subito una sconfitta in casa contro la squadra di Ruvo di Puglia, con il punteggio di 74-76. È stata una partita molto combattuta fino all'ultimo minuto, ma alla fine la squadra di casa ha perso di due punti. La regular season si è conclusa con questa sconfitta, lasciando la squadra in una posizione difficile.

BRINDISI - Una pessima Valtur Brindisi soccombe in casa (74-76) contro il modestissimo Crifo Wine Ruvo di Puglia, chiudendo nel peggiore dei modi la regular season. Al PalaPentassuglia è arrivata la quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di coach Bucchi, che disputeranno i playoff scudetto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Valtur, in vendita i biglietti per l’ultimo match di regular season: Brindisi-Ruvo Di PugliaBRINDISI - A partire dalle ore 10 di lunedì 13 aprile, è possibile acquistare i biglietti per assistere all’ultimo match di regular season di Serie... I precedenti. In otto anni solo ko decisivi . La regular season fa ben sperareCon la vittoria esterna nel girone d’andata, il 3-1 in favore della Valsa Group datato 29 ottobre 2025, Modena ha interrotto una serie di otto...