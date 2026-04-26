Valtur irriconoscibile | ko pesante contro Ruvo disastrosa chiusura di regular season

Da brindisireport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di basket di Brindisi ha subito una sconfitta in casa contro la squadra di Ruvo di Puglia, con il punteggio di 74-76. È stata una partita molto combattuta fino all'ultimo minuto, ma alla fine la squadra di casa ha perso di due punti. La regular season si è conclusa con questa sconfitta, lasciando la squadra in una posizione difficile.

BRINDISI -  Una pessima Valtur Brindisi soccombe in casa (74-76) contro il modestissimo Crifo Wine Ruvo di Puglia, chiudendo nel peggiore dei modi la regular season. Al PalaPentassuglia è arrivata la quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di coach Bucchi, che disputeranno i playoff scudetto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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