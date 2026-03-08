Dopo otto anni di sconfitte consecutive contro Piacenza, la Valsa Group Modena ha interrotto questa serie vincendo in trasferta il 29 ottobre 2025 con un punteggio di 3-1 nel girone d’andata. La vittoria ha posto fine a una lunga striscia negativa che risaliva ai playoff del 2023. La regular season sembra offrire nuove prospettive per il team modenese.

Con la vittoria esterna nel girone d’andata, il 3-1 in favore della Valsa Group datato 29 ottobre 2025, Modena ha interrotto una serie di otto sconfitte consecutive contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza che si protraeva da gara 3 dei playoff 2023. La logica conseguenza è che negli scontri diretti degli ultimi tre anni i biancorossi siano in netto vantaggio, anche se nel computo di questa stagione il vantaggio va a Modena che ha vinto entrambe le sfide di regular season (come detto 3-1 a Piacenza e 3-2 al PalaPanini) uscendo però sconfitta dalla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia al PalaBanca. Il trend che Modena vuole invertire è proprio quello degli scontri che valgono un trofeo: in 8 anni i gialloblù hanno sempre perso quando si trattava di Coppa Italia o scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I precedenti. In otto anni solo ko decisivi . La regular season fa ben sperare

