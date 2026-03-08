I precedenti In otto anni solo ko decisivi La regular season fa ben sperare

Dopo otto anni di sconfitte consecutive contro Piacenza, la Valsa Group Modena ha interrotto questa serie vincendo in trasferta il 29 ottobre 2025 con un punteggio di 3-1 nel girone d’andata. La vittoria ha posto fine a una lunga striscia negativa che risaliva ai playoff del 2023. La regular season sembra offrire nuove prospettive per il team modenese.

Con la vittoria esterna nel girone d’andata, il 3-1 in favore della Valsa Group datato 29 ottobre 2025, Modena ha interrotto una serie di otto sconfitte consecutive contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza che si protraeva da gara 3 dei playoff 2023. La logica conseguenza è che negli scontri diretti degli ultimi tre anni i biancorossi siano in netto vantaggio, anche se nel computo di questa stagione il vantaggio va a Modena che ha vinto entrambe le sfide di regular season (come detto 3-1 a Piacenza e 3-2 al PalaPanini) uscendo però sconfitta dalla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia al PalaBanca. Il trend che Modena vuole invertire è proprio quello degli scontri che valgono un trofeo: in 8 anni i gialloblù hanno sempre perso quando si trattava di Coppa Italia o scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

