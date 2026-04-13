Valtur in vendita i biglietti per l’ultimo match di regular season | Brindisi-Ruvo Di Puglia
A partire dalle 10 di lunedì 13 aprile, sono disponibili i biglietti per il match di regular season di Serie A2 tra Valtur Brindisi e Crifo Wines Ruvo di Puglia, che si terrà al PalaPentassuglia. L'incontro rappresenta l'ultimo impegno della stagione regolare per le due squadre, in un derby tutto pugliese. I tifosi possono acquistare i biglietti online o presso i punti vendita autorizzati.
BRINDISI - A partire dalle ore 10 di lunedì 13 aprile, è possibile acquistare i biglietti per assistere all’ultimo match di regular season di Serie A2, il derby tutto pugliese in programma al PalaPentassuglia tra la Valtur Brindisi e la Crifo Wines Ruvo di Puglia.Sarà possibile acquistare i.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Valtur Brindisi, in vendita i biglietti per il match contro Real Sebastiani RietiDisponibili da martedì 17 febbraio i ticket per l'unica partita casalinga di marzo.
Valtur Brindisi-Libertas Livorno: al via la vendita dei bigliettiTicket disponibili al New basket store, online Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio.