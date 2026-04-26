Valeggio sul Mincio punta sul cicloturismo | Vogliamo offrire un' esperienza autentica e accessibile

A Valeggio sul Mincio è stato presentato il progetto “Garda Hills Bike” presso il Grand Cafè San Marco a Borghetto. Si tratta di una rete di itinerari ideata per promuovere il cicloturismo, con l'obiettivo di offrire un'esperienza autentica e accessibile ai visitatori. La scelta di puntare su questa attività mira a rafforzare la vocazione turistica della zona e a valorizzare il territorio attraverso percorsi dedicati alle biciclette.

Valeggio sul Mincio rilancia la propria vocazione turistica puntando con decisione sul cicloturismo. È stato presentato a Borghetto, nella cornice del Grand Cafè San Marco, il progetto “Garda Hills Bike”, una rete di itinerari pensata per valorizzare il territorio attraverso un’offerta.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Passeggiata Gaci a Valeggio sul MincioLa passeggiata si svolgerà passando (salvo deviazioni al momento) dal punto di incontro, attraversando il centro di Borghetto, poi il ponte di San... Mercato Antiquariato e modernariato Valeggio sul MincioOgni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio si trasforma in un affascinante palcoscenico a cielo aperto grazie al Mercato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valeggio sul Mincio punta sul cicloturismo: Vogliamo offrire un'esperienza autentica e accessibile; Garda Hills Bike, Valeggio investe sul cicloturismo: i nuovi itinerari; Garda Hills Bike, i nuovi itinerari della rete ciclabile a Valeggio sul Mincio; Valleggio sul Mincio – Tulipanomania- Un milione di tulipani da Marzo ad Aprile. Garda Hills Bike, Valeggio sul Mincio investe sul cicloturismo: i nuovi itinerariIl territorio di Valeggio sul Mincio rafforza la propria vocazione turistica puntando sulla mobilità lenta e sostenibile. È stato presentato al Grand Cafè San ... giornaleadige.it Garda Hills Bike, i nuovi itinerari della rete ciclabile a Valeggio sul MincioPartendo da Borghetto fino a raggiungere le Colline Moreniche, il progetto Garda Hills Bike rivoluziona il turismo a Valeggio ... veronaoggi.it Fantastica accoglienza nella Sala Rossa di Palazzo Guarienti a Valeggio sul Mincio, Verona, ieri sera, con doppia mostra di chitarre dell’800 e un rari spartiti.. applausi molto sinceri e sentiti, ci rivediamo presto!!! - facebook.com facebook