Valditara | ‘eliminare distinzione tra licei e istituti tecnici’

Il ministro dell’Istruzione ha annunciato la volontà di eliminare la distinzione tra licei e istituti tecnici, ritenendola ormai superata. Ha sottolineato che l’istruzione tecnica e professionale deve essere considerata di pari livello e ha evidenziato come siano stati rafforzati i programmi di italiano, matematica e inglese per ridurre le differenze tra i diversi percorsi scolastici. Questa proposta mira a riformare il sistema educativo italiano.

“Non ha più senso. L’istruzione tecnica e professionale è un’istruzione di serie A. Abbiamo potenziato lo studio delle materie di base, italiano, matematica, inglese, proprio per colmare quei divari. Bisognerà fare una legge, se ci saranno i tempi tecnici per la sua approvazione potrà partire già da settembre”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al Gr1 soffermandosi sulla volontà di far cadere la distinzione terminologica tra licei e istituti tecnici e professionali.ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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