Eliminare distinzione tra licei e tecnici Valditara | Bisognerà fare una legge se ci saranno i tempi tecnici per la sua approvazione potrà partire già da settembre
Il Ministero dell'Istruzione sta pianificando una revisione del sistema di istruzione secondaria, con l’obiettivo di eliminare la distinzione tra licei e istituti tecnici. Il ministro ha annunciato che potrebbe essere necessaria una legge dedicata e, se i tempi di approvazione saranno favorevoli, il cambiamento potrebbe entrare in vigore già a partire da settembre. La proposta riguarda un intervento strutturale nel settore scolastico nazionale.
Il Ministero dell'Istruzione lavora a una revisione strutturale del nostro sistema di istruzione secondaria. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha infatti svelato ai microfoni del Gr1 un importante cambio di prospettiva. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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