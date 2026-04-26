Vajont piange Massimo Endrigo | addio precoce all’assessore stimato

Vajont piange la scomparsa di Massimo Endrigo, assessore alle pari opportunità e protezione civile, morto all'età di 46 anni. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e le persone vicine alla comunità. Endrigo aveva ricoperto ruoli pubblici importanti e era molto stimato per il suo impegno nel territorio. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il gruppo di riferimento locale.

? Cosa sapere Massimo Endrigo, assessore alle pari opportunità e protezione civile di Vajont, è morto a 46 anni.. La scomparsa dell'amministratore della lista Vajont presente e futuro richiede una riorganizzazione della giunta.. La comunità di Vajont affronta un momento di profondo dolore dopo la scomparsa prematura di Massimo Endrigo, avvenuta all’età di 46 anni a causa di una severa patologia. L’annuncio della perdita dell’assessore alle pari opportunità e alla protezione civile è giunto dalla lista civica Vajont presente e futuro, che ha voluto comunicare ufficialmente il proprio lutto a nome dell’intera amministrazione comunale. Il vuoto lasciato da un amministratore dedito al servizio del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vajont piange Massimo Endrigo: addio precoce all’assessore stimato Notizie correlate Politica in lutto: è morto a 46 anni l’assessore di Vajont Massimo EndrigoLa comunità di Vajont è in lutto a seguito della prematura scomparsa di Massimo Endrigo. Massimo Endrigo, l'assessore muore a 46 anni: «Nonostante la malattia e le terapie molto aggressive, è rimasto in aula fino alla fine»VAJONT/CORDENONS - Vajont piange la scomparsa di Massimiliano “Max” Endrigo, spentosi all’età di 46 anni dopo aver affrontato con grande dignità una... Panoramica sull’argomento Si parla di: Massimo Endrigo, l'assessore muore a 46 anni: Nonostante la malattia e le terapie molto aggressive, è rimasto in aula fino alla fine. Massimo Endrigo, l'assessore muore a 46 anni: «Nonostante la malattia e le terapie molto aggressive, è rimasto in aula fino alla fine»VAJONT/CORDENONS - Vajont piange la scomparsa di Massimiliano Max Endrigo, spentosi all’età di 46 anni dopo aver affrontato con grande dignità una malattia ... ilgazzettino.it Morto Massimo Endrigo, l’assessore di Vajont: dolore e incredulità davanti alla tragediaVajont, cittadina nella provincia di Pordenone, è al momento sconvolto dalla morte di Massimo Endrigo, assessore comunale morto all’età di 46 anni, dopo una malattia. Apprendiamo la tragica vicenda gr ... alphabetcity.it