Vajont piange Massimo Endrigo | addio precoce all’assessore stimato

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vajont piange la scomparsa di Massimo Endrigo, assessore alle pari opportunità e protezione civile, morto all'età di 46 anni. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e le persone vicine alla comunità. Endrigo aveva ricoperto ruoli pubblici importanti e era molto stimato per il suo impegno nel territorio. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il gruppo di riferimento locale.

? Cosa sapere Massimo Endrigo, assessore alle pari opportunità e protezione civile di Vajont, è morto a 46 anni.. La scomparsa dell'amministratore della lista Vajont presente e futuro richiede una riorganizzazione della giunta.. La comunità di Vajont affronta un momento di profondo dolore dopo la scomparsa prematura di Massimo Endrigo, avvenuta all’età di 46 anni a causa di una severa patologia. L’annuncio della perdita dell’assessore alle pari opportunità e alla protezione civile è giunto dalla lista civica Vajont presente e futuro, che ha voluto comunicare ufficialmente il proprio lutto a nome dell’intera amministrazione comunale. Il vuoto lasciato da un amministratore dedito al servizio del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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