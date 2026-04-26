Politica in lutto | è morto a 46 anni l’assessore di Vajont Massimo Endrigo

La comunità di Vajont piange la perdita di Massimo Endrigo, assessore alle pari opportunità e alla protezione civile, scomparso all’età di 46 anni. La sua morte, causata da una grave malattia, ha colpito profondamente chi lo conosceva. Endrigo aveva ricoperto il ruolo di assessore nel governo locale, contribuendo a diverse iniziative pubbliche. La notizia ha suscitato molto cordoglio tra i cittadini e le istituzioni della zona.

La comunità di Vajont è in lutto a seguito della prematura scomparsa di Massimo Endrigo. L'assessore alle pari opportunità e alla protezione civile è scomparso all'età di 46 anni a seguito di una grave malattia. A dare l'annuncio è stata la lista civica Vajont presente e futuro che, a nome di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Politica in lutto, è morto l'ex assessore D'AngeloLa politica di Carinaro è in lutto per la scomparsa di Nicola D’Angelo, ex assessore della città dell’agro aversano. Politica in lutto, è morto l'ex assessore Alfio Gambuti: "Uomo di visione e grande pragmatismo"Il cordoglio del Pd di Coriano: "Un uomo di grande dedizione istituzionale che ha saputo sempre porre il bene comune al centro del suo operato" Se ne... Contenuti e approfondimenti Lutto nella politica locale, morto a 46 anni l'assessore Massimo EndrigoVAJONT. C'è grande tristezza a Vajont dove nelle scorse ore è venuto a mancare, all'età di 46 anni, l'assessore alle pari opportunità e protezione civile Massimo Endrigo. A darne notizia la lista civi ... ildolomiti.it Morto Massimo Endrigo, l’assessore di Vajont: dolore e incredulità davanti alla tragediaVajont, cittadina nella provincia di Pordenone, è al momento sconvolto dalla morte di Massimo Endrigo, assessore comunale morto all’età di 46 anni, dopo una malattia. Apprendiamo la tragica vicenda gr ... alphabetcity.it