Vado trionfa | 5-0 schiacciante e il sogno della Serie C è realtà

Il Vado ha conquistato una vittoria di 5-0 contro la NovaRomentin a Romentino, assicurandosi la promozione in Serie C. La partita si è conclusa con un risultato schiacciante, che ha garantito alla squadra il passaggio di categoria. Dopo il match, il presidente ha chiesto l’intervento della Regione per la gestione dello stadio, evidenziando le problematiche relative alla struttura sportiva.

? Cosa sapere Il Vado batte la NovaRomentin 5-0 a Romentino e ottiene la promozione in Serie C.. Il presidente Tarabotto richiede l'intervento della Regione per la gestione dello stadio.. Il Vado ottiene la promozione in Serie C battendo la NovaRomentin per 5 a 0 a Romentino, un successo che scuote le gerarchie del calcio locale e accende i sogni di gloria del presidente Franco Tarabotto. La sfida sul campo avversario si è risolta con una prestazione schiacciante dei rossoblù, i quali hanno saputo imporsi con un margine netto di cinque reti. Già nella quinta frazione della ripresa, il vantaggio di tre gol aveva iniziato a disegnare il destino della partita, permettendo alla squadra di gestire l’inerzia del confronto nonostante la stanchezza che iniziava a farsi sentire tra i giocatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vado trionfa: 5-0 schiacciante e il sogno della Serie C è realtà Camille Lacourt, Moussa, Enora Malagré sont motivés ! | FORT BOYARD FRANCE 2020 E08 Notizie correlate Leggi anche: Arconate vive la sua favola: “Il sogno della serie D è realtà” Nissa: dopo 42 anni, il sogno Serie C è realtàLa Nissa si trova in una posizione senza precedenti, avendo scalato la vetta della classifica grazie alla vittoria esterna della Reggina contro...