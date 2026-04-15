Arconate vive la sua favola | Il sogno della serie D è realtà

Arconate, con una popolazione di circa 6.500 abitanti, si distingue nel calcio dilettantistico grazie alla promozione della sua squadra in Serie D. La squadra ha concluso la stagione con un percorso vincente, conquistando la categoria dopo aver dominato il campionato. La promozione rappresenta un risultato storico per il club e per il paese, che si è visto esultare per questa impresa.

Arconate (Milano) – Piccola, compatta, ambiziosa. Arconate, 6.500 abitanti appena, si prende la scena del calcio dilettantistico con un’impresa che sa di favola: l’Arconatese conquista la Serie D al termine di una stagione dominata. E in panchina c’è un volto ben noto a Legnano, quel mister Livieri che i tifosi lilla ricordano ancora molto bene dalle parte del Giovanni Mari. Un successo che in realtà nasce da basi solide: una società strutturata, il sostegno di una figura come Mario Mantovani e il lavoro puntuale del direttore sportivo Enio Colombo, che da anni con maestria alterna colpi di mercato a scoperte interessanti. Ingredienti che, uniti a un organico di livello, hanno fatto la differenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arconate vive la sua favola: “Il sogno della serie D è realtà” Notizie correlate Il sogno di Moreno Strepponi è diventato realtà. Le memorie di nonno Felice e la storia della sua prigionia in Germania diventano un libroCastello dell’Acqua (Sondrio), 22 gennaio 2026 – Il sogno di Moreno diventa realtà: tra pochi giorni verrà presentato il libro sulle memorie di... Nissa: dopo 42 anni, il sogno Serie C è realtàLa Nissa si trova in una posizione senza precedenti, avendo scalato la vetta della classifica grazie alla vittoria esterna della Reggina contro...