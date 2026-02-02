Anti populisti anti autoritari e anti predatori digitali di tutto il mondo unitevi!

Centristi di tutto il mondo si preparano a leggere il nuovo libro di Adrian Wooldridge, in uscita a marzo. Il veterano dell’Economist invita i moderati a unirsi di fronte ai tempi difficili e alla confusione che attraversa le nostre società. Wooldridge, noto biografo della Right Nation americana, fa appello ai centristi di tutto il pianeta, sottolineando la necessità di unire le forze contro populismi, autoritarismi e minacce digitali.

“Centristi di tutto il mondo, unitevi!”, dice anzi implora il prossimo libro (esce a marzo) di Adrian Wooldridge, veterano dell’Economist e gran biografo della Right Nation americana, di fronte ai tempi impazziti che stiamo vivendo e allo sconquasso della nostra epoca. Il mondo è guidato da due populismi, uno di destra e uno di sinistra, che spesso però si confondono e si sovrappongono in quello che qui da anni chiamiamo bipopulismo, essendo inscindibili l’uno dall’altro. Basta vedere la coincidenza di interessi e di obiettivi tra la destra estrema di Matteo Salvini, i demagoghi grillini e la sinistra moderata e non solo radicale sulle questioni esistenziali del nostro tempo, come la reazione passiva sia all’attacco russo all’Europa sia al disimpegno americano nella difesa del continente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

