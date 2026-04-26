Usa spari durante la cena di Trump con i giornalisti | il momento dell’attacco

Durante la cena annuale dei giornalisti con il presidente, un uomo ha aperto il fuoco, ferendo un agente e costringendo alla evacuazione il presidente. L’incidente si è verificato mentre si svolgeva l’evento, e subito sono intervenuti le forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’attacco e sull’identità dell’aggressore.

Il presidente Donald Trump è stato evacuato alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca dopo che un uomo ha aperto il fuoco, ferendo un agente. Nelle immagini il momento in cui gli uomini dell’intelligence avvertono Trump della minaccia. La sala banchetti — dove centinaia di giornalisti di spicco, celebrità e leader nazionali stavano aspettando il discorso di Trump — è stata immediatamente evacuata. Tra i presenti c’erano Trump, il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il segretario di Stato Marco Rubio. Usa, spari alla cena con la stampa. Trump: "Attentatore aveva diverse armi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, spari durante la cena di Trump con i giornalisti: il momento dell’attacco Notizie correlate Trump, spari alla cena dei giornalisti: i momenti dell’attacco(Adnkronos) – L'attentatore entra in azione, gli agenti del Secret Service reagiscono. Trump nel mirino, spari alla cena con i giornalisti: paura a WashingtonAttimi di panico nel cuore di Washington, dove una serata simbolo del rapporto tra Casa Bianca e stampa si è trasformata in un’emergenza di sicurezza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump portato fuori; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato l'aggressore; Il panico, la corsa dei poliziotti dietro Trump: spari durante il Gala dei corrispondenti Usa; Usa, spari durante la cena di gala con i giornalisti: Trump avvertito della minaccia. Spari e attentati negli USA: da Trump a Charlie Kirk, la lunga scia di violenza politica in AmericaNegli Stati Uniti cresce la preoccupazione per una serie di episodi di violenza politica e attentati che hanno coinvolto figure di primo piano della scena pubblica americana, alimentando il dibattito ... msn.com Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump portato fuori(ANSA) – WASHINGTON, 25 APR – Un allarme è scattato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Le migliaia di giornalisti si sono nascosti sotto ai tavoli. Sentito un forte boato: un ... espansionetv.it Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD - facebook.com facebook Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD x.com