Trump spari alla cena dei giornalisti | i momenti dell’attacco

Durante una cena organizzata per i giornalisti della Casa Bianca, un uomo ha sparato, costringendo le forze dell’ordine a intervenire immediatamente. Gli agenti del Secret Service sono entrati in azione per bloccare e disarmare l’individuo, mentre tra i presenti si sono vissuti momenti di tensione. Il tutto è stato documentato sui social media dal ex presidente, che ha condiviso le immagini dell’intervento degli agenti.

(Adnkronos) – L'attentatore entra in azione, gli agenti del Secret Service reagiscono. Donald Trump, dal suo profilo Truth, pubblica le immagini dell'intervento degli agenti alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Un uomo di 31 anni ha aperto il fuoco non lontano dall'evento. Il presidente degli Stati Uniti è stato condotto rapidamente in un luogo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti Notizie correlate Trump nel mirino, spari alla cena con i giornalisti: paura a WashingtonAttimi di panico nel cuore di Washington, dove una serata simbolo del rapporto tra Casa Bianca e stampa si è trasformata in un’emergenza di sicurezza. Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, Trump portato al sicuro(Adnkronos) – Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al tavolo 219 della cena con Trump, cento metri dall’attentatore: gli spari, poi tutti a terra; Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo. Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamo ... tg24.sky.it Spari alla cena dei corrispondenti, Trump viene portato via dalla scorta: la corsa nella «Bestia»Dopo l'attacco, il presidente degli Stati Uniti è stato fatto evacuare in tutta fretta dall'hotel di Washington dove si stava tenendo l'attesa cena dei corrispondenti ... video.corriere.it Al tavolo 219 della cena con Trump, cento metri dall’attentatore: gli spari, poi tutti a terra x.com la Repubblica. . Donald Trump era al tavolo d'onore della cena con i corrispondenti della Casa Bianca quando si sono avvertiti gli spari all'esterno della sala. Il presidente è stato subito circondato dalle forze di sicurezza e portato fuori, ma ha perso l'equilibrio - facebook.com facebook