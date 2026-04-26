Trump nel mirino spari alla cena con i giornalisti | paura a Washington

A Washington, durante una cena con i giornalisti, si sono verificati spari che hanno generato paura tra i presenti. L’evento, che rappresentava un momento di incontro tra la Casa Bianca e la stampa, è stato interrotto dall’intervento delle forze di sicurezza. Nessuna informazione immediata sulle conseguenze o sui responsabili dell’episodio. La situazione ha portato a un intervento rapido delle autorità locali nella zona.

Attimi di panico nel cuore di Washington, dove una serata simbolo del rapporto tra Casa Bianca e stampa si è trasformata in un’emergenza di sicurezza. Durante la tradizionale cena dei corrispondenti, alcuni colpi di arma da fuoco esplosi nella lobby dell’hotel hanno fatto scattare l’intervento immediato degli agenti. Il presidente Donald Trump, insieme alla first lady e al vicepresidente, è stato portato fuori in pochi secondi, mentre gli ospiti cercavano riparo sotto i tavoli. La scena si è consumata al Washington Hilton poco dopo le 2.30 ora italiana. Un uomo armato è riuscito ad avvicinarsi all’ingresso principale, superando di corsa i controlli, prima di aprire il fuoco.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Trump addresses shooting at Michigan synagogue

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