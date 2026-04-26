Il presidente ha incontrato i giornalisti alla Casa Bianca dopo che durante la tradizionale cena con la stampa sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Trump ha dichiarato che l’autore dell’attacco possedeva diverse armi e ha fornito dettagli sulla situazione. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini. La scena si è svolta nel contesto di un evento pubblico molto seguito.

Home > Video > Il presidente Donald Trump ha parlato ai media alla Casa Bianca dopo gli spari durante la cena annuale con la stampa. Trump ha dichiarato che il sospettato era armato di diverse armi prima di essere fermato dai servizi segreti. Un agente è stato colpito, ma è stato protetto dal giubbotto antiproiettile. “Gli hanno sparato da distanza ravvicinata con un’arma molto potente, e il giubbotto ha fatto il suo dovere”, ha detto Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, spari alla cena con la stampa. Trump: "Attentatore aveva diverse armi"

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti

Notizie correlate

Spari alla cena di Trump con i corrispondenti: fermato un sospettato: “Aveva diverse armi”La cena con l’associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca con Donald Trump si è trasformata in una notte di paura, quando spari si sono uditi a...

Leggi anche: Spari alla cena di Trump, chi è l’attentatore. Il presidente pubblica la foto

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato l'aggressore; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo; Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump portato fuori.

Spari alla cena dei giornalisti con Trump, uomo arrestato e colpito un agente. Il presidente in salvo: «Serve pace, è un malato»Il capo della polizia di Washington, Jeffery Carroll, ha riferito che e' presto per stabilire quale fosse «la motivazione dell'aggressore» e per dire chi intendesse colpire. Carroll ha riferito che ... ilgazzettino.it

Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD x.com

Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD - facebook.com facebook