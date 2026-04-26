Spari al gala di Trump con i giornalisti | l’irruzione i colpi l’evacuazione Salvo il presidente ferito un agente | VIDEO

Durante un evento pubblico dedicato ai giornalisti, si sono verificati degli spari che hanno provocato panico tra i presenti. Un agente di sicurezza è rimasto ferito, mentre il presidente è rimasto illeso. La scena si è conclusa con l'evacuazione di tutti i partecipanti. Dopo l’incidente, diversi leader politici hanno espresso condanna e solidarietà nei confronti di Trump. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica.

Doveva essere la cena di gala che celebrava la libertà di stampa e la Costituzione americana alla quale partecipava per la prima volta il presidenteDonald Trump, invece si è trasformata in una notte di puro terrore.All’interno dell’hotel Hilton di Washington, nella lobby, sono stati scoppiativari spari, quattro o sei.Il tycoon era accerchiato da tutti i membri principali del suo governo, come il vice JD Vance, e da sua moglie Melania. Al momento dell’attentato, i 2.600 giornalisti presenti hanno cercato riparo come potevano, il presidente a stelle e strisce insieme al suo braccio destro sono stati evacuati per primi. I due sono stati portati via seguendo le norme del protocollo d’emergenza, scortati dagli agenti del Secret Service.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spari al gala di Trump con i giornalisti: l’irruzione, i colpi, l’evacuazione. Salvo il presidente, ferito un agente | VIDEO Notizie correlate Spari al gala di Trump con i giornalisti: salvo il presidente, ferito un agenteDoveva essere la cena di gala che celebrava la libertà di stampa e la Costituzione americana alla quale partecipava per la prima volta il... “Spari”, il grido e il terrore alla cena coi giornalisti: Trump messo in salvo, attentatore neutralizzato, un agente ferito (i video)Ancora un attentato a Donald Trump… Prima il sottofondo di chiacchiericcio e bicchieri che tintinnano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Istanti di terrore tra i corrispondenti in sala, Trump trascinato via: gli spari al gala; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Spari al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump portato in salvo; Tgcom24: Spari al gala di Trump: il panico e l'evacuazione degli invitati Video. Spari al gala con i giornalisti, Trump: 'Ecco perché serve la ballroom alla Casa Bianca'I giornalisti si sono nascosti sotto ai tavoli, Trump è rientrato alla Casa Bianca, dove ha tenuto una conferenza stampa. L'Fbi perquisisce una casa dell'uomo che ha aperto il fuoco. Netanyahu: 'Scioc ... ansa.it Attentato a Trump al gala dei media: spari e panico a Washington, arrestato l’aggressore. Ora si apre il nodo sicurezzaSparatoria al gala dei corrispondenti con Donald Trump a Washington: arrestato un uomo armato. Ferito un agente, indagini sul movente e sulle falle nella sicurezza ... panorama.it Corriere della Sera. . Erika Kirk è stata ripresa mentre, in lacrime, lascia la sala dove si teneva la cena con i corrispondenti di Trump dopo gli spari: nel video si sente la donna dire, tra i singhiozzi, "Voglio solo andarmene". Il marito Charlie Kirk era stato ucciso i - facebook.com facebook "Ci siamo abbassati sotto i tavoli", "Abbiamo sentito gli spari": il racconto dei corrispondenti alla cena con Trump x.com