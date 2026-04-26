Sabato a Chicago, in un ospedale, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due agenti di polizia. Uno di loro è rimasto ucciso, mentre l’altro è stato ferito in modo grave. L’incidente ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e alla chiusura temporanea dell’area hospitaliera. Le autorità stanno indagando sui fatti e sulle circostanze che hanno portato allo scontro armato.

(LaPresse) – Un agente di polizia è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in seguito a una sparatoria avvenuta sabato in un ospedale di Chicago. Il sospetto, non ancora identificato, è stato arrestato, ha riferito il sovrintendente della polizia di Chicago, Larry Snelling. Gli agenti erano stati chiamati a trasportare una persona presso l’ospedale Swedish, dove si è verificato l’incidente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, sparatoria in ospedale a Chicago: un agente morto e uno ferito

FBI vs. America's Most Dangerous Underground: Omega 7, FALN & The Mob

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