Questa mattina a Milano si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un uomo di 30 anni. L’uomo, di origine cinese, aveva appena aggredito una guardia giurata, le aveva rubato la pistola e aveva aperto il fuoco contro gli agenti intervenuti. La polizia ha risposto allo sparo e, dopo uno scontro, il 30enne è stato ferito. È stato portato in ospedale, ma è morto poco dopo. La vicenda è ancora sotto controllo e le forze dell’ordine stanno interrogando testimoni e analizzando le

È morto dopo una settimana di ricovero all'ospedale Niguarda Liu Wenham, il 30enne cinese che il primo febbraio aveva rubato una pistola a un vigilante usandola poi contro dei poliziotti che avevano risposto al fuoco ferendolo gravemente., I fatti erano avvenuti in piazza Mistral, nella periferia di Rogoredo, la stessa zona dove qualche giorno prima un pusher marocchino di 28 anni era stato ucciso da un altro agente. L'uomo, un irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici e già noto alle forze dell'ordine quel pomeriggio aveva aggredito con un bastone una guardia giurata, riuscendo a rubarle la pistola dalla fondina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria a Milano, è morto in ospedale il 30enne cinese ferito dalla polizia

Una sparatoria ha sconvolto Milano questa mattina.

È morto all’ospedale Niguarda Liu Wenham, il giovane cinese di 30 anni che la settimana scorsa era stato ferito durante uno scontro a colpi di arma da fuoco con la polizia nel quartiere di Rogoredo.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne Liu Wenham

Sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana il 30enne feritoL’uomo aveva rubato la pistola a un vigilante, usandola poi contro dei poliziotti che avevano risposto al fuoco ferendolo gravemente. Era stato colpito alla testa a e una braccio È morto all'ospedale ... tg24.sky.it

Sparatoria con la polizia a Milano, morto dopo 6 giorni d’agonia il cinese Wenhan LiuRogoredo, aveva aggredito una guardia giurata rubandogli la pistola. Poi gli spari verso il blindato degli agenti antiterrorismo: il 30enne era stato colpito da due proiettili alla spalla e alla testa ... ilgiorno.it

