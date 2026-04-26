Negli Stati Uniti, un conflitto di 39 giorni con l'Iran ha portato alla perdita di circa metà dei sistemi missilistici Patriot e THAAD. Questa crisi militare ha messo in luce le limitazioni della capacità produttiva industriale del paese, evidenziando come le risorse siano state consumate in modo considerevole. La situazione ha scosso l’equilibrio delle difese aeree statunitensi, sottolineando le conseguenze di un confronto prolungato con l’Iran.

? Cosa sapere Scontro USA-Iran di 39 giorni consuma metà dei sistemi Patriot e THAAD.. L'attrito militare evidenzia la vulnerabilità della capacità produttiva industriale statunitense.. Durante i 39 giorni di scontro tra Stati Uniti e Iran prima del cessate il fuoco, Washington ha impegnato circa la metà dei sistemi Patriot e THAAD insieme a una quota rilevante di missili navali SM-3 e SM-6. L’analisi strategica condotta da un think tank cinese evidenzia come l’attrito militare in Medio Oriente abbia messo a nudo una vulnerabilità strutturale della difesa americana. Non si tratta di un limite legato alla superiorità tecnologica, bensì alla capacità produttiva industriale di sostenere conflitti ad alta intensità su lunghi periodi, dove il consumo di armamenti supera la velocità con cui possono essere rimpiazzati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA in crisi: lo scontro con l’Iran svuota gli arsenali missilistici

Missili finiti La guerra Iran-USA svuota gli arsenali occidentali

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