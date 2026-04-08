Dall’Iran all’Ucraina | la dipendenza europea dagli arsenali USA è un rischio strategico

Negli ultimi mesi si è assistito a una crescente consapevolezza riguardo alla dipendenza europea dagli arsenali statunitensi, in particolare nel contesto delle forniture militari. La crisi tra Iran e Stati Uniti ha evidenziato come l’Europa dipenda ancora largamente da risorse e filiere industriali controllate dagli Stati Uniti per sostenere il proprio aiuto a Kyiv. La questione riguarda più che le singole decisioni di Washington e si inserisce in una dinamica più complessa di rapporti strategici e approvvigionamenti.

Il nodo non è semplicemente se Washington decida di sottrarre risorse a Kyiv. Il vero punto è più strutturale: la guerra contro l’Iran sta rivelando in modo plastico quanto il sostegno europeo all’Ucraina resti ancorato a scorte, filiera industriale e priorità operative statunitensi. Questo vincolo non nasce oggi, ma è il prodotto di una lunga transizione iniziata dopo il 2014 e accelerata dal conflitto su larga scala del 2022. Negli ultimi anni, l’Europa ha cercato di sostenere una doppia narrativa: da un lato l’impegno politico a favore dell’Ucraina, dall’altro la convinzione di poter progressivamente colmare il gap industriale con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Dall’Iran all’Ucraina: la dipendenza europea dagli arsenali USA è un rischio strategico Leggi anche: Ucraina, stallo Donbass: fra pressioni Usa e rischio errore strategico di Kiev Gas russo, l’Ue avvia lo stop definitivo: quali sono le tappe. Ma c’è il rischio di dipendenza dagli UsaBruxelles, 3 febbraio 2026 – È entrata in vigore oggi la tabella di marcia del regolamento REPowerEU che prevede lo stop graduale alle importazioni... Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Zelensky teme che la guerra Usa-Iran sottragga aiuti vitali all'Ucraina; Le conseguenze economiche della guerra contro l’Iran; Difesa aerea: le lezioni per l'Europa dall'invasione russa dell'Ucraina e dalla guerra in Iran. Difesa aerea, le lezioni per l'Europa dall'invasione dell'Ucraina e dalla guerra con l'IranMentre gli arsenali statunitensi e israeliani si assottigliano contro i droni iraniani, il think tank Bruegel avverte che l’Europa rischia una sfida ancora più dura a casa propria. View on euronews ... msn.com L’Ucraina venderà all’Arabia Saudita le sue tecnologie antidroneIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver firmato un accordo di cooperazione con l’Arabia Saudita per fornirle la tecnologia necessaria a respingere gli attacchi iraniani coi dron ... ilpost.it L'annuncio del presidente americano Donald Trump arriva tramite il social Truth. Lo stop ai bombardamenti sarebbe condizionato dall'accettazione da parte dell'Iran di una "completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz." "Il motivo di questa d x.com L'annuncio del presidente americano Donald Trump arriva tramite il social Truth. Lo stop ai bombardamenti sarebbe condizionato dall'accettazione da parte dell'Iran di una "completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz." "Il motivo di questa d - facebook.com facebook