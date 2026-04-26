È agghiacciante il manifesto stilato da Cole Tomas Allen, l'insegnante americano trentunenne arrestato a Washington mentre, armi in pugno, tentava di entrare nella sala dell'Hilton dove il presidente degli Stati Uniti sabato era ad una cena con i corrispondenti dalla Casa Bianca. Nel documento l'uomo spiega i motivi del gesto, sa che potrà essere ucciso e per questo dà l'addio ad amici e familiari. Poi spiega come è arrivato a Washington, come è entrato il giorno prima in albergo con i bagagli zeppi di armi, spiega chi sono gli obiettivi. Dice di sentirsi un traditore, sa che "è orribile fare una cosa del genere", spera di "non uccidere innocenti", come i dipendenti dell'albergo e gli ospiti di Trump.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa, il testo integrale del manifesto dell'attentatore: "È orribile fare queste cose ma provo rabbia verso questa amministrazione"

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