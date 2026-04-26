Attentato a Trump il manifesto dell’attentatore | ‘Volevo colpire l’amministrazione’

Le autorità hanno reso noti i dettagli dell’attentato avvenuto contro l’ex presidente, dopo che la famiglia ha segnalato comportamenti sospetti. Secondo quanto riferito, l’individuo ha scritto un manifesto in cui spiegava di voler colpire l’amministrazione. La polizia ha poi intervenuto durante una sparatoria che si è verificata nel luogo dell’attentato, portando all’arresto dell’uomo coinvolto.

Il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpè intervenuto pubblicamente dopo lasparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, definita da alcuni media come il “terzo attentato” nei suoi confronti. In un’intervista aFox News, Trump ha descritto l’attentatore comeuna persona “disturbata”,sostenendo che dai suoi scritti emergerebbe unforte odio verso i cristiani e verso la sua amministrazione. Secondo le autorità, il responsabile sarebbe il31enne Cole Tomas Allen, fermato subito dopo aver aperto il fuoco all’interno dell’hotelWashington Hilton.Un alto funzionario ha riferito che l’uomo avrebbe redatto unmanifesto con l’intenzione dichiarata di colpire funzionari governativi.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attentato a Trump, il manifesto dell’attentatore: ‘Volevo colpire l’amministrazione’ Trump accusa Teheran per il bombardamento della scuola femminile in Iran Notizie correlate Sparatoria Trump, esce il manifesto shock dell’attentatore: “Cosa voglio”La sparatoria alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza di Donald Trump, ha provocato momenti di forte panico e ha... Trump, agghiacciante manifesto dell'attentatore: "Sono un amichevole assassino"Cole Thomas Allen ha inviato alla famiglia un manifesto contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dieci minuti prima di aprire il fuoco... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spari contro Trump, il racconto del nostro collega presente alla cena. VIDEO; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Tg1 2025/26 - Attentato fallito a Trump al gala dei media a Washington - Video; Nuovo attentato a Trump: spari durante la cena alla Casa Bianca, agente ferito. Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Confermata la visita di Re Carlo III negli UsaLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Gli spari, la fuga di Trump e l’arresto di Allen: l’attentato all’Hilton raccontato dai giornalisti in salaÈ così che Iacopo Luzi, collaboratore dalla Casa Bianca per La Stampa, racconta a Fanpage.it i momenti immediatamente successivi all' attentato al Presidente americano Donald Trump durante la cena dei ... fanpage.it Cole Allen, le indagini sull'attentato a Trump a Washington: la pista del lupo solitario x.com Qual è stata la dinamica del tentato attentato a Trump durante la cena per i corrispondenti Fanpage.it lo ha chiesto a due giornalisti che erano a pochi metri dalla porta che l’attentatore voleva forzare - facebook.com facebook