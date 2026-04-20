Nel Mar Arabico, il cacciatorpediniere statunitense Uss Spruance ha intercettato e preso il controllo di una nave mercantile iraniana, la Mv Touska. Dopo aver raggiunto la nave, le forze statunitensi hanno utilizzato un colpo di cannone per disabilitare i motori, impedendo così alla nave di proseguire la navigazione. L’operazione si è conclusa con il fermo della nave iraniana.

Il cacciatorpediniere statunitense Uss Spruance ha intercettato e preso il controllo della nave mercantile iraniana Mv Touska nel Mar Arabico, dopo aver disabilitato i suoi motori con un colpo di cannone. L’operazione, avvenuta nel nord del mare aperto mentre la nave procedeva verso Bandar Abbas a una velocità di 17 nodi, è stata condotta dalle forze speciali dei Marines della 31ª Expeditionary Unit a seguito del mancato rispetto di un blocco navale imposto dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. L’intercettazione tattica tra avvertimenti ignorati e abbordaggio rapido. La dinamica che ha portato alla neutralizzazione della imponente imbarcazione, lunga quasi 270 metri e con un tonnellaggio paragonabile a quello di una portaerei, si è snodata lungo un arco temporale di sei ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mar Arabico: colpo di cannone e Marines fermano la nave iraniana

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