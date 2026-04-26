Urologia a Sulmona | crisi infermieri e pericoli per i pazienti

Il reparto di Urologia dell'ospedale di Sulmona sta affrontando una carenza di operatori socio-sanitari, secondo quanto segnalato dal sindacato Nursind. La mancanza di personale rischia di influire sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza dei pazienti. La situazione ha portato a preoccupazioni tra gli operatori sanitari e le autorità locali, che stanno monitorando gli sviluppi e valutando possibili interventi.

? Cosa sapere Nursind segnala carenza di operatori socio-sanitari nel reparto di Urologia dell'ospedale di Sulmona.. Il sovraccarico di mansioni logistiche ricade sugli infermieri con rischi per la sicurezza pazienti.. Il reparto di Urologia dell’ospedale di Sulmona affronta una gestione del personale che mette a rischio l’assistenza ai degenti, dopo che la segreteria provinciale di Nursind ha segnalato l’assenza di operatori socio-sanitari. La realtà che si respira tra i corridoi della struttura ospedaliera è quella di un servizio che resta in piedi solo grazie alla dedizione degli infermieri. Con la mancanza degli Oss, chi lavora in reparto si trova costretto a coprire ogni necessità: dalle cure dirette ai pazienti alle mansioni logistiche, fino al compito di accompagnare le persone verso la sala operatoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urologia a Sulmona: crisi infermieri e pericoli per i pazienti Notizie correlate Allarme in Asp: pazienti a rischio per il vuoto di medici e infermieriL’Associazione Diabetici Fand Tre Valli Noce-Mercure-Sarmento e il Tribunale per i Diritti del Malato di Lauria hanno formalizzato una segnalazione... Scabbia, 8 casi a Salerno: 3 pazienti del Ruggi, 5 positivi tra oss e infermieriOtto casi di scabbia al Ruggi di Salerno: tre sono pazienti, cinque tra infermieri e oss.