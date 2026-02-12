Scabbia 8 casi a Salerno | 3 pazienti del Ruggi 5 positivi tra oss e infermieri

Otto persone sono risultate positive alla scabbia al Ruggi di Salerno. Tre sono pazienti, mentre gli altri cinque sono tra infermieri e operatori socio sanitari. La direzione dell’ospedale ha già avviato tutte le procedure di controllo e monitoraggio. La situazione resta sotto stretta osservazione per evitare ulteriori contagi.

Otto casi di scabbia al Ruggi di Salerno: tre sono pazienti, cinque tra infermieri e oss. "Situazione monitorata costantemente". Casi di scabbia al Ruggi tra pazienti e operatori: la nota della direzione generale La direzione dell'ospedale Ruggi di Salerno ha confermato ufficialmente i casi di scabbia riscontrati tra pazienti e operatori sanitari. Tre casi di Scabbia al Ruggi: contagiati 5 operatori socio-sanitari, al via i protocolli e la sanificazione Al Ruggi di Salerno sono stati riscontrati tre casi di scabbia, che hanno coinvolto anche cinque operatori socio-sanitari. Scabbia, casi in aumento: costo dei farmaci e scarsa aderenza favoriscono le resistenze Resistenze farmacologiche, cure spesso interrotte per l'elevato costo e assenza di rimborsabilità a livello nazionale compromettono l'efficacia delle terapie contro la scabbia. Scabbia, casi in aumento del 750% e nessun farmaco gratuito dal Ssn. Emergenza in Lazio ed Emilia-Romagna Resistenze ai farmaci, terapie spesso incomplete e costi elevati rendono difficile il controllo della scabbia.

