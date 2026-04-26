Il pianeta Urano si muove nel segno dei Gemelli dal 26 aprile 2026, portando effetti sui vari segni zodiacali. Nei giorni intorno a questa data, la Luna Piena del 1 maggio si manifesterà con effetti diversi, coinvolgendo in particolare i segni dello Scorpione e dell’Acquario. Si prevedono cambiamenti significativi per questi due segni, legati a situazioni personali e professionali.

? Cosa sapere Urano transita in Gemelli il 26 aprile 2026 influenzando i segni zodiacali.. La Luna Piena del 1 maggio porterà cambiamenti per Scorpione e Acquario.. Il cielo di questa domenica 26 aprile 2026 si prepara a una metamorfosi profonda, mentre il passaggio di Urano in Gemelli inizia a scuotere le certezze consolidate, portando intuizioni improvvise e cambiamenti di prospettiva che nessuno potrà ignorare. Immaginate di sistemare la tavola per un pranzo domenicale, cercando quella stabilità che il Sole in Toro ci suggerisce di coltivare con cura, come si fa con le piante in giardino. Eppure, proprio mentre cerchiamo di consolidare le nostre basi, arriva un soffio di vento inaspettato che agita le tende: è l’energia di Urano che, spostandosi nel segno dei Gemelli, accelera i pensieri e trasforma le comunicazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Urano scuote il cielo: verità per Scorpione e nuovi job per Acquario

26 Nisan Uranüs kizler Burcunda: 7 Yl Boyunca Hiçbir ey Ayn Kalmayacak

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