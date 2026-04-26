Questa settimana, l’attenzione si concentra sui transiti planetari che influenzano vari segni zodiacali. Il Sole in Toro invita a mantenere stabilità, mentre Urano in Gemelli si fa sentire con cambiamenti rapidi nelle comunicazioni e nelle relazioni. Per alcuni segni, si preannunciano svolte improvvise e intuizioni che potrebbero portare a nuove prospettive, rendendo il periodo particolarmente dinamico dal punto di vista degli eventi e delle emozioni.

Se il Sole in Toro invita a stabilizzare, è Urano in Gemelli a dominare la scena: un transito che accelera pensieri, comunicazioni e dinamiche relazionali, portando svolte rapide, intuizioni improvvise e cambi di prospettiva difficili da ignorare. Nulla resta fermo come sembra: ciò che fino a ieri era certo può modificarsi, evolvere, aprire nuove possibilità. Il momento più intenso arriva poi con la Luna Piena in Scorpione del 1° maggio, che porta in superficie emozioni profonde, verità nascoste e dinamiche legate al controllo e alla fiducia. È una fase che non lascia spazio a mezze misure: ciò che è autentico si rafforza, il resto si trasforma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana: “Scorpione, arrivano cambiamenti e verità difficili da ignorare. Acquario, sviluppi importanti sul piano professionale”

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