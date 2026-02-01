L’archetipo dell’Acquario | il mito di Giano tra Saturno e Urano

L’Acquario vive tra passato e futuro, tra Saturno e Urano. Si muove su più piani temporali, senza mai fermarsi, come se fosse un ponte tra diverse epoche. Per lui, le forme non sono punti di arrivo, ma tappe di passaggio. È un segno che non si accontenta di stabilità, ma cerca sempre di evolversi e cambiare.

L'Aquario (o Acquario ) vive su più piani temporali e abita le forme come momenti di passaggio, mai come destinazioni finali. Questo segno zodiacale è un archetipo di soglia, chiamato ad osservare il mondo nel momento esatto della trasformazione, quando un sistema completa il proprio ciclo e una visione inedita comincia a delinearsi. È una posizione di osservazione privilegiata, ma anche complessa, poiché richiede distacco, lucidità e una profonda fiducia nel divenire. Per comprenderne a fondo la natura, l'immagine più fertile resta quella di Giano Bifronte, divinità dai due volti: uno immerso nella memoria del passato e l'altro orientato verso le potenzialità del futuro.

Dal 19 gennaio al 18 febbraio 2026, il Sole si trova nell'Acquario, un segno d'Aria dominato da Urano.

1° FEBBRAIO 2026 – h. 23:08 LUNA PIENA IN LEONE con Sole in Acquario Nel giorno di Imbolc, antica festa della luce crescente, il cielo si accende con una luminosa Luna Piena a 13°03' del Leone, opposta al Sole in Acquario. L'energia è fortem