Ragazzo trovato morto davanti alla Stazione Centrale di Milano | quarta vittima del freddo

Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto questa mattina in piazza Luigi Di Savoia, davanti alla Stazione Centrale di Milano. La polizia ha aperto un’indagine e al momento non si conoscono le cause della morte. La scena ha attirato subito molti passanti e ha suscitato grande commozione tra chi conosceva il giovane. È il quarto episodio simile in città negli ultimi mesi, tutti legati al freddo e alle difficoltà di chi vive per strada.

Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto domenica mattina in piazza Luigi Di Savoia, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Il giovane, probabilmente senza fissa dimora, è stato trovato senza vita pochi minuti prima delle 8. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti due equipaggi di soccorritori del 118: l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’automatica e un’ambulanza, ma non c’era più niente da fare. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato, con la Polfer. Secondo le prime informazioni, sul cadavere del venticinquenne non sono presenti segni di violenza e non si esclude possa essere morto per ipotermia, dopo una notte dove le temperature sono state molto vicine allo zero.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto nella stazione di Milano Cadorna a causa delle condizioni di freddo.

