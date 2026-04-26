Spara alla cena di Trump con i giornalisti a Washington arrestato un uomo | cos' è successo

Un uomo ha aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, un evento che vedeva presenti anche l'ex presidente e numerosi giornalisti. L'episodio ha causato il ferimento di una persona e ha portato all'arresto dell'autore del gesto. La polizia ha circondato la zona e sta indagando sulle circostanze dell'accaduto. Nessun dettaglio sulle motivazioni dell'attacco è stato ancora divulgato.

Spari alla cena con Donald Trump. Momenti di panico nella notte italiana a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, a cui partecipavano anche il presidente e i vertici dell’amministrazione Usa. Un uomo armato ha sparato diversi colpi prima di venire bloccato dagli agenti del Secret Service, uno dei quali è rimasto ferito. Portati via in sicurezza il presidente Trump e il vice Vance. In corso le indagini, non è chiaro se l’obiettivo dell’attentato fosse proprio Trump, come appare presumibile. Spari alla cena con Donald Trump a Washington L’attentato è avvenuto nella serata di sabato 25 aprile attorno alle 20.30 locali (le 02:30 in Italia) all’hotel Washington Hilton, dove era in corso la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Spara alla cena di Trump con i giornalisti a Washington, arrestato un uomo: cos'è successo EPSTEIN ADASI'NA GTTM - Epstein Adas Olay ve Tüm Gerçekler Notizie correlate Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, Trump portato al sicuro(Adnkronos) – Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo... Leggi anche: Spara alla moglie durante una lite, l’uomo è stato arrestato Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato. Il presidente in salvo. Ecco cosa è successo; Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato dal servizio di sicurezza. Presidente e first lady portati al sicuro; Festa-incubo. Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato; Immigrazione, Christillin: Una gara a chi la spara più grossa nella destra. Festa-incubo. Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato.Fuoco aperto nella lobby dell'hotel Hilton di Washington a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del suo governo: dal ... huffingtonpost.it Usa, uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti: arrestato. Ferito un agente. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti alla Casa Bianca: arrestato. LIVE ... tg24.sky.it Uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, neutralizzato dagli agenti. Il presidente è in salvo x.com https://www.reportpistoia.com/spara-nelle-strade-di-chiesina-uzzanese-e-poi-si-suicida/ SPARA NELLE STRADE DI CHIESINA UZZANESE E POI SI SUICIDA. Protagonista di questa vicenda su cui stanno indagando i Carabinieri un 70enne del posto - facebook.com facebook