Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti della Casa Bianca arrestato

Un uomo ha aperto il fuoco durante una cena con i giornalisti presso la sala sotterranea di un hotel di Washington. L’evento si è svolto nello stesso hotel che, nel 1981, fu teatro di un attentato a un presidente degli Stati Uniti, ad opera di un uomo poi fermato dalla polizia. La persona sospettata è stata arrestata immediatamente dopo l’accaduto e la scena è stata interrotta dalle forze di sicurezza.

Nella grande sala sotterranea dell’Hilton Washington, lo stesso Hotel dell’attentato a Ronald Reagan del 1981 per mano di John Hinckley Jr., la cena dei corrispondenti della Casa Bianca era appena iniziata quando si sono sentiti 4 o 5 colpi subito fuori dal salone. Il presidente Trump e la first lady Melania erano seduti sul palco e sono stati subito evacuati. I ministri sono stati evacuati uno dopo l’altro, il segretario del tesoro Scott Bessent e il nuovo ministro della Giustizia Todd Blanche visibilmente turbati, sono usciti dopo il capo del Pentagono Hegseth. L’uomo è stato arrestato dagli agenti dei servizi segreti: secondo quanto riferito dal New York Times si chiama Cole Tomas Allen, 31 anni, proveniente dalla California.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti della Casa Bianca, arrestato Shooting at Donald Trump’s Event: Moment Shooter Was Arrested | First Video | Who Shot At Trump Notizie correlate Leggi anche: Spara alla cena di Trump con i giornalisti a Washington, arrestato un uomo: cos'è successo Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, Trump portato al sicuro(Adnkronos) – Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato. Il presidente in salvo. Ecco cosa è successo; Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato dal servizio di sicurezza. Presidente e first lady portati al sicuro; Spara alla cena di Trump con i giornalisti a Washington, arrestato un uomo: cos'è successo; Festa-incubo. Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato. Spara alla cena di Trump con i giornalisti a Washington, arrestato un uomo: cos'è successoAttentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington con Donald Trump, uomo apre il fuoco: ferito un agente ... virgilio.it Usa, uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti: arrestato. Ferito un agente. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti alla Casa Bianca: arrestato. LIVE ... tg24.sky.it Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD - facebook.com facebook Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD x.com