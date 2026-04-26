Alle prime ore del mattino, un uomo di 37 anni è stato investito da un treno Frecciarossa nella stazione di San Pietro Vernotico, nel Brindisino. In seguito all’incidente, tutte le corse ferroviarie sulla tratta tra Lecce e Milano sono state temporaneamente interrotte. La circolazione è stata sospesa per consentire i soccorsi e le operazioni di verifica. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’investimento.

Alle prime luci dell’alba è stato investito da un Frecciarossa, nella stazione di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, un uomo di 37 anni: tutta la circolazione dei treni sulla linea tra Lecce e Milano è stata sospesa. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.10 quando un Frecciarossa partito da Lecce alle 5.55 è giunto nei binari della stazione brindisina: qui il 37enne è stato colto in pieno dal treno in corsa. Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 – che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo –, i carabinieri del comando di San Pietro Vernotico e la Polizia Ferroviaria a cui sono state affidate le indagini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uomo investito da un Frecciarossa nel Brindisino: sospesa la circolazione sulla linea Lecce-Milano

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