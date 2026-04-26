Durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, tenutasi in un hotel a Washington, un uomo ha sparato nella lobby dell'edificio. L'evento si stava svolgendo quando sono state udite le prime esplosioni. La polizia è intervenuta immediatamente e ha portato via l'uomo coinvolto. Tra i presenti ci sono stati momenti di panico, ma non sono stati segnalati feriti gravi.

Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington. Si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Gli spari a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del suo governo. Erano presenti dal numero due, J.D. Vance, all’Attorney General, Todd Blanche, al capo dell’Fbi Kash Patel. Trump e Vance sono stati subito evacuati dagli agenti del Secret Service armati di mitra in due direzioni opposte, come vuole il protocollo in caso di emergenze del genere. Nel salone circa 2.600 giornalisti che hanno cercato di trovare riparo sotto ai tavoli e dietro le colonne di quello che è un luogo simbolico della capitale americana.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Uomo apre il fuoco durante una cena a Washington. Trump portato via

Shooter Opens Fire At Donald Trump's 1st WHCA Dinner: What Really Happened Revealed

Notizie correlate

Uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato. Il presidente portato in salvoNella notte tra sabato e domenica, durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hotel Washington Hilton, è scattato l’allarme per una...

Leggi anche: Spara alla cena di Trump con i giornalisti a Washington, arrestato un uomo: cos'è successo

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Kiev, uomo apre il fuoco in strada e poi in un supermercato: 6 morti; Gli spari e il fuggi-fuggi. Terrore tra le piramidi di Teotihuacan: l'uomo apre il fuoco sui turisti; Uomo apre il fuoco in una zona turistica del Messico, due morti e 13 feriti; Sparatoria in Louisiana, 8 bambini uccisi: killer morto dopo la fuga.

Kiev, uomo apre il fuoco sulla folla: 5 morti. Zelensky: Fermato l’aggressoreUn uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev. Al momento, sono state confermate 5 vittime nella sparatoria. È quanto fa ... lapresse.it

Sparatoria al gala, un uomo apre il fuoco alla cena de corrispondenti della Casa BiancaUn boato, quattro o forse sei spari, e un sabato sera che sarebbe dovuto essere una festa per la libertà di stampa, alla quale per la prima volta partecipava da presidente Donald Trump, e che invece ... zoom24.it