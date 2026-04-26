Durante una grande festa, si sono udite una serie di spari che hanno colpito due antifascisti. I comizi dal palco si sono conclusi poco prima, mentre le migliaia di persone presenti nel parco Schuster si trovavano sedute sul prato, in corteo. La scena si è svolta nel contesto di un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali responsabili o conseguenze.

25 Aprile Migliaia di persone nei cortei romani. Poi un uomo a volto coperto attacca una coppia dell’Anpi con una pistola ad aria compressa 25 Aprile Migliaia di persone nei cortei romani. Poi un uomo a volto coperto attacca una coppia dell’Anpi con una pistola ad aria compressa I comizi dal palco sono appena finiti. Le migliaia di persone che in corteo sono arrivate al parco Schuster, sono sedute sul pratone. Per lo più sono famiglie, i bambini giocano tra le bandiere dell’Anpi e della Palestina. La musica a un certo punto si interrompe: «Attenzione: hanno sparato a due nostri compagni con una pistola ad aria compressa. Sono tutte e due in ambulanza e non sono gravi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Uno sparo in mezzo alla grande festa. Feriti due antifascisti

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