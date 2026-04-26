Unipol Bologna travolge il Grosseto | sweep netto allo Jannella

Il 26 aprile, l'Unipol Bologna ha vinto entrambe le partite contro il Grosseto allo stadio Jannella, con risultati di 11-0 e 3-1. La doppia vittoria ha permesso alla squadra emiliana di mantenere l'imbattibilità dopo quattro incontri nella Serie A Gold. La gara di andata si è conclusa con un largo margine di vittoria, mentre quella di ritorno ha visto un risultato più equilibrato.

?? Cosa sapere L'Unipol Bologna batte il Grosseto 11-0 e 3-1 allo Jannella il 26 aprile. Il successo dello sweep porta la squadra emiliana imbattuta dopo quattro incontri in Serie A Gold. L'Unipol Bologna domina lo Jannella di Grosseto con uno sweep netto nella serie A gold, battendo la formazione di Enrico Vecchi per 11-0 nella prima sfida e confermandosi sul 3-1 nella seconda partita disputata domenica 26 aprile 2026. Il dominio emiliano si è manifestato fin dai primi inning del primo matc .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Unipol Bologna travolge il Grosseto: sweep netto allo Jannella Notizie correlate Baseball: il Parma travolge il Grosseto con un doppio KO nettoIl weekend di apertura della stagione di baseball per il Grosseto si è concluso con un doppio scontro durissimo al campo Nino Cavalli di Parma, dove... Grosseto: 200k di debiti e Jannella al buioGrosseto si trova oggi di fronte a una sfida duplice che mette in discussione la sostenibilità delle sue eccellenze sportive. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Nettuno travolge il Grosseto | dominio totale sul diamante con un 6-0. Achille Lauro, una stella all’Unipol Arena: Un sogno suonare a BolognaE ora, Ladies and gentlemen (frase di rito), andiamo nel 1969, incita Achille e il pubblico non aspetta altro che seguirlo. Mi avevano detto che eravate pazzeschi. Devo confermarlo, è un onore ... ilrestodelcarlino.it Luca Carboni torna a Bologna: la data all’Unipol Arena è ‘sold out’Bologna, 20 gennaio 2026 – Luca Carboni torna ad abbracciare il pubblico della sua Bologna. Sabato 24 gennaio, infatti, sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno – evento andato già ‘sold out’ –, ... ilrestodelcarlino.it