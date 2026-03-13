Grosseto | 200k di debiti e Jannella al buio

A Grosseto, la situazione economica del municipio si aggrava con un debito di 200 mila euro, mentre lo stadio locale rimane senza illuminazione. La città affronta due problemi urgenti che coinvolgono le infrastrutture sportive e i bilanci pubblici. Nessuna soluzione immediata è stata annunciata, e le autorità continuano a monitorare la crisi. La condizione attuale rischia di compromettere le attività sportive e le finanze comunali.

Grosseto si trova oggi di fronte a una sfida duplice che mette in discussione la sostenibilità delle sue eccellenze sportive. Da un lato, il Cp Grosseto, nonostante la settima posizione in classifica nella massima serie A1, affronta una crisi finanziaria con spese stimate intorno ai 200mila euro per la stagione e stipendi arretrati non pagati. Dall’altro, lo stadio Jannella, cuore del baseball cittadino, presenta un impianto illuminazione guasto che minaccia l’avvio del campionato previsto per aprile. La situazione economica pesa sul presidente Osti, costretto a coprire personalmente gran parte dei costi societari, mentre giocatori come Franco Scarso Granados hanno già lasciato la squadra dopo accordi per rateizzare i pagamenti dovuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto: 200k di debiti e Jannella al buio Articoli correlati "Buio pesto tra via Lancia di Brolo e via Campolo: residenti al buio e strade insicure"Una situazione di estremo pericolo quella che si è registrata ieri sera nel quadrilatero compreso tra via Lancia di Brolo, via Campolo e via Scobar. Padova: 4 romeni in carcere, recuperati 200k rubati all’otticoQuattro cittadini romeni rimangono sotto custodia cautelare in carcere dopo che il giudice ha convalidato i fermi eseguiti dalla Squadra Mobile di...