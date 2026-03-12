Adesione alla rottamazione quinquies Confesercenti | Dal Patto per il commercio un primo risultato concreto

Confesercenti Reggio Calabria annuncia con soddisfazione che il Comune ha deciso di aderire alla rottamazione-quinquies, una misura inserita nel Patto per il commercio. La scelta rappresenta un primo risultato concreto ottenuto attraverso il tavolo di confronto avviato dall’assessore alle attività economiche, a cui hanno partecipato diverse associazioni di categoria. La decisione riguarda principalmente le imprese del settore commerciale locale.

Il presidente Aloisio: "Adesso però bisogna andare avanti, affrontando con la stessa concretezza gli altri temi aperti per il commercio e le piccole imprese della città" Per Confesercenti si tratta di un passaggio importante, nel merito e nel metodo. Quando il confronto tra istituzioni e categorie economiche si traduce in decisioni concrete, il dialogo diventa utile e produce risultati. "Accogliamo positivamente questa scelta del Comune perché va nella direzione che avevamo indicato al tavolo del Patto per il commercio", dichiara il presidente di Confesercenti Reggio Calabria, Claudio Aloisio. "Parliamo di una misura di buon senso, che può aiutare cittadini e imprese a rimettersi in regola in una fase in cui tante attività continuano a portarsi dietro il peso di anni difficili. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Riscossione: Catania verso l’adesione alla Rottamazione quinquiesABBONATI A DAYITALIANEWS Avviate le verifiche dell’amministrazione comunale Il Comune di Catania si prepara ad aderire alla definizione agevolata...

Leggi anche: Rottamazione quinquies al via, debiti e domanda adesione: cosa c’è da sapere

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dal Patto

Temi più discussi: Il grande silenzio dei Comuni e delle Regioni sulla rottamazione-quinquies; Rottamazione Quinquies 2026/ Procedura guidata all'invio: le regole; Rottamazione Quinquies, la CLAAI sollecita i Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il Comune di Reggio Calabria aderirà alla Rottamazione Quinquies: aiuti per cittadini e imprese. Soddisfazione dalle AssociazioniLa Segreteria metropolitana dell’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) di Reggio Calabria esprime soddisfazione per la decisione, assunta dall’Amministrazione comunale di Reggio Cala ... strettoweb.com

Rottamazione Quinquies 2026: scadenze, proroghe maltempo e cosa cambia oraPace fiscale 2026: slittano di 3 mesi le domande per Sicilia, Calabria e Sardegna. Guida alle scadenze della Rottamazione Quinquies e Quater. it.benzinga.com

Dal patto di legislatura al Manifesto di Erice si rafforza l’impegno condiviso che riconosce l’obesità come malattia cronica e promuove politiche sanitarie più efficaci - facebook.com facebook