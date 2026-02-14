Unione Europea-Unione Africana nasce il partenariato sulla sanità

L’Unione Europea e l’Unione Africana hanno annunciato un nuovo partenariato sulla sanità, rispondendo alle sfide crescenti nei sistemi sanitari africani. La causa di questa iniziativa deriva dalla crescente necessità di rafforzare le strutture sanitarie del continente, colpite da crisi ricorrenti e mancanza di risorse. A differenza del passato, quando gli Stati Uniti dominavano l’influenza nel settore, ora l’Europa si impegna attivamente a sostenere i paesi africani con progetti concreti e investimenti mirati.

Sulla sanità africana si è aperta una delle più importanti partite geopolitiche. Fino all’inizio dello scorso anno, il soft power legato alla sanità nel continente era appannaggio degli Stati Uniti. E questo grazie a Usaid, il piano di aiuti che ha sorretto per diversi anni le cure contro l’Aids e e la fornitura di medicinali in varie parti d’Africa. Subito dopo l’insediamento per il suo secondo mandato alla Casa Bianca, Donald Trump ha però abolito o quantomeno ridimensionato Usaid. Diversi Paesi africani si sono improvvisamente ritrovati senza fondi e con la sanità al collasso. Si è creato così un vuoto su cui altri attori hanno da subito provato a inserirsi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

