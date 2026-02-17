Serie C girone A Doppio Jaouhari la Pergolettese fa il colpaccio Union Brescia ko nonostante il gol di Crespi

La Pergolettese ha battuto l’Union Brescia nel recupero di Serie C girone A perché ha segnato due volte con Jaouhari, sorprendendo i tifosi presenti allo stadio Voltini. La squadra di casa ha approfittato di alcune disattenzioni della formazione ospite, portando a casa una vittoria importante. Nonostante il gol di Crespi, l’Union Brescia non è riuscita a reagire e ha lasciato i tre punti ai avversari.

Cinica e spietata la Pergolettese che nel posticipo di Serie C giocato ieri sera ha superato allo stadio Voltini l'Union Brescia. La squadra del tecnico Mario Tacchinardi ha disputato una gara perfetta. Da evidenziare la grande prestazione di Jaouhari, autore di una doppietta. Tre punti pesanti che consentono ai gialloblù di respirare e guardare con fiducia alle prossime partite, a partire dal match di sabato in trasferta sul campo dell'Alcione. La cronaca della partita: Al 2' Brescia insidioso con una conclusione di De Francesco, la palla esce di un niente. Otto minuti dopo occasione per gli azzurri ma Crespi, solo davanti a Cordaro, sciupa clamorosamente.