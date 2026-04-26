Unicredit sale in Generali per blindare polizze e fondi

Unicredit ha aumentato la propria partecipazione in Generali, puntando a rafforzare la presenza nei comparti delle polizze e dei fondi assicurativi. La mossa avviene in un momento in cui la Banca centrale europea monitora attentamente la situazione nella governance del principale istituto bancario italiano. La notizia arriva in un contesto di attenzione regolamentare e strategica, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di questa operazione.

Mentre la Bce sta tenendo i riflettori ben accesi sul caos calmo nella governance del Monte dei Paschi post assemblea, Unicredit avrebbe deciso di espandere la propria partecipazione in Generali con l'obiettivo di consolidare i legami commerciali con l'assicuratore e rafforzare la posizione della banca in eventuali operazioni sulla compagnia promosse da altri operatori. Le indiscrezioni sono state riportate ieri da Bloomberg citando fonti a conoscenza dei fatti. La mossa, viene spiegato, si inserisce nel quadro delle discussioni in corso tra l'amministratore delegato di piazza Gae Aulenti, Andrea Orcel, e il suo omologo del Leone, Philippe Donnet, su possibili accordi commerciali più ampi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Unicredit sale in Generali per blindare polizze e fondi Notizie correlate Unicredit cresce in Generali e sale all’8,72%Unicredit si rafforza in Generali e porta la sua quota all’8,72% da poco meno del 6,7%. Leggi anche: Unicredit a sorpresa sale in Generali e rilancia il risiko Altri aggiornamenti Temi più discussi: Unicredit più forte in Generali. La banca è salita all’8,72% del capitale con pieni diritti di voto; Unicredit sale all’8,72% del capitale di Generali; Unicredit sale all’8,7% di Generali. Orcel gioca anche la partita del Leone; Unicredit sale all’8,72% di Generali al 26,77% di Commerzbank. Generali, Unicredit sale ancora ed è oltre il 9%: il Leone torna al centro del risikoTra buyback e nuovi acquisti, il mercato si aspetta già un nuovo incremento verso 10%. Si riaccendono i riflettori sul risiko bancario-assicurativo: il Leone al centro ... firstonline.info Unicredit sale oltre il 9% nelle Generali e si avvicina alla soglia del 10 per centoUnicredit ancora in manovra sul capitale delle Generali. L’istituto guidato da Andrea Orcel avrebbe, secondo indiscrezioni, superato il 9% avvicinandosi alla soglia del 10% che fa ... ilmattino.it Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, domenica #26aprile. A Wall Street indice S&P ai massimi ma l’ #economia reale non tiene il passo. #UniCredit sale ancora in Generali, secondo il mercato punta al 10%. #buonalettura #primapagina x.com Unicredit sale a sorpresa in Generali e fa crescere l’attesa per le possibili contro mosse di Intesa (e del Mef). Di Mariarosaria Marchesano A forza di ripetere che Unicredit “è concentrata sulla Germania” uno finisce quasi per crederci. Invece il ceo Andrea - facebook.com facebook