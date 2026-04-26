Unicredit sale in Generali per blindare polizze e fondi

Da ilgiornale.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Unicredit ha aumentato la propria partecipazione in Generali, puntando a rafforzare la presenza nei comparti delle polizze e dei fondi assicurativi. La mossa avviene in un momento in cui la Banca centrale europea monitora attentamente la situazione nella governance del principale istituto bancario italiano. La notizia arriva in un contesto di attenzione regolamentare e strategica, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di questa operazione.

Mentre la Bce sta tenendo i riflettori ben accesi sul caos calmo nella governance del Monte dei Paschi post assemblea, Unicredit avrebbe deciso di espandere la propria partecipazione in Generali con l'obiettivo di consolidare i legami commerciali con l'assicuratore e rafforzare la posizione della banca in eventuali operazioni sulla compagnia promosse da altri operatori. Le indiscrezioni sono state riportate ieri da Bloomberg citando fonti a conoscenza dei fatti. La mossa, viene spiegato, si inserisce nel quadro delle discussioni in corso tra l'amministratore delegato di piazza Gae Aulenti, Andrea Orcel, e il suo omologo del Leone, Philippe Donnet, su possibili accordi commerciali più ampi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

unicredit sale in generali per blindare polizze e fondi
© Ilgiornale.it - Unicredit sale in Generali per blindare polizze e fondi

Notizie correlate

Unicredit cresce in Generali e sale all’8,72%Unicredit si rafforza in Generali e porta la sua quota all’8,72% da poco meno del 6,7%.

Leggi anche: Unicredit a sorpresa sale in Generali e rilancia il risiko

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Unicredit più forte in Generali. La banca è salita all’8,72% del capitale con pieni diritti di voto; Unicredit sale all’8,72% del capitale di Generali; Unicredit sale all’8,7% di Generali. Orcel gioca anche la partita del Leone; Unicredit sale all’8,72% di Generali al 26,77% di Commerzbank.

unicredit sale in generaliGenerali, Unicredit sale ancora ed è oltre il 9%: il Leone torna al centro del risikoTra buyback e nuovi acquisti, il mercato si aspetta già un nuovo incremento verso 10%. Si riaccendono i riflettori sul risiko bancario-assicurativo: il Leone al centro ... firstonline.info

unicredit sale in generaliUnicredit sale oltre il 9% nelle Generali e si avvicina alla soglia del 10 per centoUnicredit ancora in manovra sul capitale delle Generali. L’istituto guidato da Andrea Orcel avrebbe, secondo indiscrezioni, superato il 9% avvicinandosi alla soglia del 10% che fa ... ilmattino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.