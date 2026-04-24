Unicredit cresce in Generali e sale all’8,72%

Unicredit ha aumentato la sua partecipazione in Generali, portando la quota dall’8,72% rispetto a poco meno del 6,7% precedente. L’istituto di credito ha rafforzato la sua posizione nel capitale dell’assicurazione, senza comunicare dettagli sui motivi di questa variazione. La notizia ha suscitato attenzione tra gli analisti e gli operatori di mercato, che osservano con interesse i prossimi sviluppi di questa partecipazione.

Unicredit si rafforza in Generali e porta la sua quota all’8,72% da poco meno del 6,7%. La sorpresa per una partecipazione che la banca guidata da Andrea Orcel continua a definire "un investimento finanziario", mentre si pensava l’avesse ridotta al 2%, è arrivata dalla lettura del libro soci fatta dal presidente del Leone, Andrea Sironi, durante l’annuale appuntamento degli azionisti a Trieste, al quale ha partecipato il 69,69% del capitale. Si è votato dal bilancio al dividendo salito a 1,64 euro per azione, dalla conferma dell’attuale collegio sindacale fino al buyback da 500 milioni. Modificato invece lo statuto, per adeguarlo alla Legge Capitali sulla lista del cda.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicredit cresce in Generali e sale all’8,72% Notizie correlate Leggi anche: Unicredit sale all’8,72 per cento del capitale di Generali Leggi anche: Unicredit è salita all'8,72% del capitale di Generali Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Generali, assemblea record e Unicredit rafforza la presa: Orcel sale all’8,72%; Generali, Unicredit si rafforza nel capitale. In assemblea Orcel con l'8,7%; Unicredit più forte in Generali. La banca è salita all’8,72% del capitale con pieni diritti di voto; Unicredit cresce in Generali e sale all’8,72%. Unicredit cresce in Generali e sale all’8,72%Unicredit si rafforza in Generali e porta la sua quota all’8,72% da poco meno del 6,7%. La sorpresa per una partecipazione che la banca guidata da Andrea Orcel continua a definire un investimento fin ... quotidiano.net UniCredit sale in Generali e rafforza l’asse con Delfin: cosa cambia negli equilibri del LeoneUnicredit si presenta all’assemblea di Generali con una quota l’8,72%, ben oltre le attese, imponendosi come uno degli azionisti chiave ... startmag.it Assalto nella notte al bancomat UniCredit di Parabita (LE). Esplosione intorno alle 3 in via Vittorio Emanuele II. Nessun bottino. Indagano i carabinieri. - facebook.com facebook