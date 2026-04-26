Unicredit no comment su ulteriore incremento della quota in Generali

Unicredit ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in merito alle voci di stampa secondo cui avrebbe aumentato ulteriormente la propria partecipazione in Generali. La banca non ha fornito dettagli o conferme riguardo a eventuali operazioni di acquisto o vendita di azioni della compagnia assicurativa. Le indiscrezioni circolano da alcuni giorni, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Unicredit.

Unicredit non commenta le indiscrezioni di stampa relative a un ulteriore incremento della sua quota in Generali. E, contattata dall'ANSA, ribadisce di continuare a qualificare la presenza nel Leone di Trieste come "un investimento finanziario". Nei giorni scorsi, in occasione dell'assemblea della compagnia assicurativa, è emerso che l'istituto di credito è salito all' 8,72% del capitale. "La nostra partecipazione è un investimento finanziario. Ci garantisce un rendimento finanziario interessante - ribadisce piazza Gae Aulenti -. La posizione complessiva è in gran parte coperta, il che riduce al minimo l'esposizione economica e l'assorbimento di capitale.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Leggi anche: Unicredit supera Caltagirone nelle Generali: all’assemblea di Trieste con l’8,7% della compagnia, è al terzo posto Mps, 'nessuna ipotesi di vendita della quota in Generali'MILANO, 24 APR - Mps precisa che non c'è alcuna ipotesi allo studio relativa alla vendita della quota in Generali e che la banca è interamente... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ?Unicredit sale oltre il 9% nelle Generali e si avvicina alla soglia del 10 per cento; Generali, Unicredit sale all'8,7%: un posto in prima fila nel riassetto bancario; UniCredit, piano per Commerzbank prevede aumento utili 2028 per 600 million euro Da Reuters; Unicredit, l'alt di Giorgetti: La sede rimanga in Italia. Unicredit, no comment su ulteriore incremento della quota in GeneraliUnicredit non commenta le indiscrezioni di stampa relative a un ulteriore incremento della sua quota in Generali. E, contattata dall'ANSA, ribadisce di continuare a qualificare la presenza nel Leone ... ilgiorno.it Unicredit sale oltre il 9% nelle Generali e si avvicina alla soglia del 10 per centoUnicredit ancora in manovra sul capitale delle Generali. L’istituto guidato da Andrea Orcel avrebbe, secondo indiscrezioni, superato il 9% avvicinandosi alla soglia del 10% che fa ... ilmessaggero.it Unicredit si rafforza nel capitale di Generali. All’assemblea del Leone in corso oggi la banca partecipa infatti con l’8,72% del capitale contro il 6,68% di cui era accreditata fino ad oggi sul libro soci del Leone - facebook.com facebook " #Unicredit, in arrivo la carica di 1.130 nuovi apprendisti". Il segr. responsabile #Uilca Gruppo Unicredit Rosario Mingoia sul @sole24ore: "si è conclusa una trattativa difficile. Come Uilca non consentiremo sconti sul tasso di sostituzione" Cristina Casadei x.com