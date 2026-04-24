Mps ' nessuna ipotesi di vendita della quota in Generali'

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monte dei Paschi di Siena ha chiarito che al momento non considera la vendita della propria partecipazione in Generali. La banca si sta concentrando esclusivamente sul percorso di integrazione e fusione con Mediobanca, senza ipotesi alternative sul tavolo. Nessuna decisione è stata annunciata riguardo a eventuali modifiche alla quota detenuta nella compagnia assicurativa. La comunicazione è arrivata in seguito a speculazioni di mercato su possibili vendite.

MILANO, 24 APR - Mps precisa che non c'è alcuna ipotesi allo studio relativa alla vendita della quota in Generali e che la banca è interamente focalizzata sul processo di integrazione e fusione con Mediobanca. È quanto fanno sapere dal Monte dei Paschi in merito alle indiscrezioni riportate dal Financial Times secondo cui l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, starebbe pensando a vendere la quota in Generali per finanziare l'acquisizione di Banco Bpm.🔗 Leggi su Lanazione.it

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