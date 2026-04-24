Mps ' nessuna ipotesi di vendita della quota in Generali'

Il Monte dei Paschi di Siena ha chiarito che al momento non considera la vendita della propria partecipazione in Generali. La banca si sta concentrando esclusivamente sul percorso di integrazione e fusione con Mediobanca, senza ipotesi alternative sul tavolo. Nessuna decisione è stata annunciata riguardo a eventuali modifiche alla quota detenuta nella compagnia assicurativa. La comunicazione è arrivata in seguito a speculazioni di mercato su possibili vendite.

MILANO, 24 APR - Mps precisa che non c'è alcuna ipotesi allo studio relativa alla vendita della quota in Generali e che la banca è interamente focalizzata sul processo di integrazione e fusione con Mediobanca. È quanto fanno sapere dal Monte dei Paschi in merito alle indiscrezioni riportate dal Financial Times secondo cui l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, starebbe pensando a vendere la quota in Generali per finanziare l'acquisizione di Banco Bpm.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mps, 'nessuna ipotesi di vendita della quota in Generali' Notizie correlate Leggi anche: Mediobanca sarà fusa in Mps e lascerà la Borsa, ma non la quota in Generali Mps, la sparata di Lovaglio su GeneraliIl duo Lovaglio-Tortora spinge al massimo per convincere l'assemblea di Mps a votare per la loro lista. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mps, assemblea con ribaltone. Lovaglio si riprende la banca grazie ai voti di Delfin e Bpm; Banca Mps, varati i vertici. La maggioranza tira dritto e punta su Lovaglio-Bisoni; Mps, Lovaglio torna alla guida. Colpo di scena per il nuovo Cda; Mps. Lovaglio: Non vedo l'ora di ricominciare. Nessuna rivincita, solo voglia di ampliare il progetto. Mps, 'nessuna ipotesi di vendita della quota in Generali'Mps precisa che non c'è alcuna ipotesi allo studio relativa alla vendita della quota in Generali e che la banca è interamente focalizzata sul processo di integrazione e fusione con Mediobanca. (ANSA) ... ansa.it Mps, avanti senza mediazioni con il ticket Lovaglio-Bisoni. La lista Tortora fa il pieno di nomineOggi prima riunione del cda dopo il ribaltone assembleare. La minoranza potrebbe non accettare la vicepresidenza. Lo sfidante Palermo sarà tra i 15 e intende ... repubblica.it Mps, Luigi Lovaglio valuta la vendita del 13% di Generali in pancia a Mediobanca per finanziare un'eventuale acquisizione di Banco Bpm: è quanto riporta il Financial Times. Gli acquirenti preferiti di tale quota sarebbero Intesa Sanpaolo e Unicredit. Il servizio x.com Mps, voto a maggioranza della lista Plt, minoranze contrarie o astenute. Vicepresidenze a Mazzarella e Corradini, un cda dal clima teso e nessuna intesa tra gli schieramenti - facebook.com facebook