Durante l’assemblea di Trieste, Unicredit ha annunciato di aver superato Caltagirone nella quota di partecipazione di Generali, attestandosi all’8,7% e posizionandosi al terzo posto tra gli azionisti. La banca milanese ha aumentato la propria presenza nella compagnia assicurativa, mentre Caltagirone si trova in seconda posizione. La partecipazione di Unicredit rappresenta un incremento rispetto alle precedenti percentuali possedute.

Unicredit avanza nel capitale delle Assicurazioni Generali. La banca milanese in vista dell’assemblea annuale della compagnia ha depositato azioni per l’8,72% del Leone di Trieste, una quota che ne fa il terzo azionista, dopo il gruppo Montepaschi (13,2%) e la famiglia Del Vecchio (10%), ma prima di Francesco Gaetano (6,26%). La banca aveva preso posizione nell’istituto lo scorso anno arrivando a superare quota 5%, per poi scendere sotto le soglie rilevanti. Nel bilancio 2025 della banca guidata da Andrea Orcel si legge che “in data 2 febbraio 2025 UniCredit S.p.A. ha reso noto di detenere una partecipazione di circa il 4,1% nel capitale sociale di Generali, acquisita nel tempo sul mercato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Unicredit supera Caltagirone nelle Generali: all’assemblea di Trieste con l’8,7% della compagnia, è al terzo posto

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