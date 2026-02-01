Olimpia Milano ancora ko | anche Brescia passa al Lido

L’Olimpia Milano incassa un’altra sconfitta, questa volta contro Brescia. Al “Lido” i padroni di casa non riescono a reagire e perdono ancora, confermando i problemi di continuità e di fiducia. La squadra di coach Messina fatica a trovare ritmo e si vede ancora una volta superata dagli avversari.

Il copione, ormai è sempre uguale e l'Olimpia si stampa anche contro la Germani Brescia fallendo l'ennesima prova del nove. Finisce 81-90 per la Germani che mantiene il primo posto, mentre l'Olimpia si interroga sempre di più sulla sua incapacità di gestire i vantaggi: primo tempo convincente toccando anche il +14, chiusura sul 50-43 e poi crollo netto nella ripresa con soli 31 punti segnati e ben 47 subiti. Brescia dà la sua lezione all'Armani e lo fa anche senza il suo ispiratore in regia Nikola Ivanovic, mentre l'Olimpia senza Bolmaro non riesce a trovare chi può fermare Della Valle che, alla fine, termina con 31 punti realizzati e 1415 in lunetta ai quali aggiunge anche 7 assist.

