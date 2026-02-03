Piazza Armerina si trasforma in capitale del basket italiano per tre giorni. Dal 12 al 14 giugno, la città siciliana ospita le finali nazionali Under 19, un grande evento organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Le migliori squadre giovanili si sfidano sul campo, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia.

Piazza Armerina diventa per tre giorni il centro del basket italiano. Dal 12 al 14 giugno prossimo, la città siciliana ospiterà le Finali Nazionali Under 19 organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro, evento che mette in scena le migliori formazioni giovanili del Paese. L’assegnazione della manifestazione è il frutto di un impegno concreto da parte della Siaz Basket, società locale che ha portato avanti un percorso di valorizzazione del settore giovanile, e della collaborazione con l’amministrazione comunale, che ha investito in un impianto sportivo adeguato a ospitare competizioni di alto livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazza Armerina ospita le finali nazionali di basket Under 19, sfida tra i migliori giovani del panorama italiano

