Una svastica sulla sede dell' Anpi | Grave provocazione

Nella giornata del 25 aprile, festa della Liberazione, è stata disegnata una svastica sul cancello di una sede dell'Associazione nazionale partigiani. La scritta e il simbolo sono stati notati come una provocazione, suscitando reazioni di condanna. L'episodio si verifica in un giorno simbolico, che ricorda la fine del nazifascismo nel Paese. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per identificare i responsabili.

Una svastica disegnata sul cancello d'ingresso di una sede dell'Associazione nazionale partigiani. Una provocazione, non in un giorno qualunque ma in quello del 25 aprile, ricorrenza della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. A denunciarlo sono gli stessi membri dell'associazione, che hanno.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Forza Nuova apre una sede. A Casale sdegno dell’AnpiNon ci saranno bandiere in piazza, né cori di protesta oggi alle 18 in piazza Da Vinci all’inaugurazione della nuova sede di Forza Nuova. La provocazione alla vigilia del 25 aprile: a Napoli l'incontro sulla "remigrazione" ha ora una sede ufficialeSarà l’Hotel Millennium Gold di Napoli a ospitare venerdì 24 aprile alle ore 18 l’evento sulla cosiddetta “remigrazione”, al centro delle polemiche... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Novalesa, svastica su una targa della Resistenza. Condanna dell'Anpi; Una svastica sulla targa che ricorda il rastrellamento del giugno 1944. Condanna dell’Anpi; Sfregio alla memoria della Resistenza: svastica su una targa a Novalesa; L’appello degli studenti sul 25 Aprile: La memoria non basta, serve attualizzare la Resistenza. Una svastica sulla sede dell'Anpi: Grave provocazioneUna svastica disegnata sul cancello d'ingresso di una sede dell'Associazione nazionale partigiani. Una provocazione, non in un giorno qualunque ma in quello del 25 aprile, ricorrenza della Liberazione ... napolitoday.it Portici. 25 aprile: una svastica sull'ingresso dell'associazione partigianiUna svastica è stata disegnata da ignoti sulla porta d'ingresso della sede dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) di Portici. lostrillone.tv Lo scontro dopo il 25 aprile a Milano si infiamma. L'Anpi respinge le accuse del presidente della comunità ebraica - facebook.com facebook Anpi risponde al presidente della comunità ebraica di Milano Meghnagi: “Accuse farneticanti e strumentali, ci vedremo in tribunale” x.com