La provocazione alla vigilia del 25 aprile | a Napoli l' incontro sulla remigrazione ha ora una sede ufficiale

Venerdì 24 aprile alle 18, presso l’Hotel Millennium Gold di Napoli, si terrà un incontro dedicato alla questione della “remigrazione”. L’evento, che ha già suscitato discussioni, si svolge alla vigilia del 25 aprile e rappresenta un momento di confronto sulla tematica, con una sede ufficiale scelta per l’occasione. La discussione si concentra sulle implicazioni e sui dibattiti legati a questa problematica.

Sarà l’Hotel Millennium Gold di Napoli a ospitare venerdì 24 aprile alle ore 18 l’evento sulla cosiddetta “remigrazione”, al centro delle polemiche già nei giorni scorsi anche per la scelta della data, alla vigilia del 25 aprile. La sede, inizialmente tenuta riservata, è stata ufficializzata solo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileUna riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza riaccende il confronto politico a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile. Provocazione 25 aprile a Predappio: “Un convegno dal titolo ‘fine dell’antifascismo’? Insulto alla memoria”Forlì, 21 aprile 2026 – C’è chi “preferisce non dare visibilità all’evento”, come ha deciso di fare il sindaco di Predappio Roberto Canali e chi ha... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, bufera sul convegno sulla remigrazione alla vigilia del 25 Aprile; A Napoli il ddl sulla remigrazione, scoppia la polemica; Napoli: scontro sulla remigrazione alla vigilia del 25 aprile; POLITICA. Possibile: Napoli non è terra per la 'remigrazione'. Il 24 aprile la città respinga la provocazione neofascista!. Remigrazione a Napoli alla vigilia del 25 aprile, Pd: Un affronto. Attivisti annunciano protestePrevista la partecipazione di Luca Marsella, Sarracino e Ruotolo: Paragonò l’antifascismo alla mafia, grave la presenza di Gennaro Sangiuliano ... msn.com Svelata sede convegno su remigrazione a NapoliSe ne parlava da alcuni giorni tra polemiche essendo una manifestazione organizzata alla vigilia del 25 aprile. Ma non era ancora nota la sede, tenuta nascosta. (ANSA) ... ansa.it Per chi ha fatto domanda tramite ente comune di napoli sapete qualcosa Pubblicheranno un avviso ad hoc o aggiungeranno l'avviso a quello dei progetti che già c'è (). - facebook.com facebook Piazza Municipio a #Napoli accoglie i ragazzi e le ragazze delle scuole questa mattina per il #VolleyS3 in piazza ! Divertimento assicurato… vi aspettiamo! x.com