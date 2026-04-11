Oggi alle 18 in piazza Da Vinci si terrà l'inaugurazione della nuova sede di Forza Nuova. L'evento non prevede la presenza di bandiere o cori di protesta, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori. Nei giorni scorsi, l’Anpi ha espresso sdegno per l’apertura di questo spazio, senza però che siano previste manifestazioni di piazza in occasione dell’inaugurazione.

Non ci saranno bandiere in piazza, né cori di protesta oggi alle 18 in piazza Da Vinci all’inaugurazione della nuova sede di Forza Nuova. Le sezioni Anpi di Casalpusterlengo e Codogno hanno scelto la strada della responsabilità e del rispetto istituzionale, annunciando ufficialmente che non verrà organizzato alcun presidio fisico. Una decisione presa per "evitare disordini che potrebbero coinvolgere la cittadinanza civile", ma che non deve essere scambiata per indifferenza. Al contrario, lo sdegno espresso dai presidenti Angela Fasoli e Pietro Belloni (nella foto) nei confronti dell’apertura di uno spazio politico riconducibile a un movimento che si richiama all’ideologia fascista come Forza Nuova è netto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forza Nuova apre una sede. A Casale sdegno dell’Anpi

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