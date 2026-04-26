Una piazza per Tina Anselmi Così Bellusco rende onore alla prima ministra italiana

Da ilgiorno.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bellusco, la piazzetta di Corte dei Frati è stata intitolata a Tina Anselmi, prima donna a ricoprire la carica di ministro nella Repubblica italiana. Anselmi è riconosciuta come figura importante della Resistenza e come madre del Sistema sanitario nazionale. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini che hanno partecipato per rendere omaggio alla figura storica. La decisione segue l’intitolazione di altri spazi pubblici dedicati a personaggi di rilievo.

Bellusco ha intitolato la piazzetta di Corte dei Frati a Tina Anselmi, prima donna ministro della Repubblica, figura simbolo della Resistenza e madre del Servizio sanitario nazionale. Ieri, la cerimonia, momento clou delle celebrazioni del 25 Aprile a dieci anni dalla scomparsa. "Così lo spazio davanti alla nuova Casa di Comunità diventa un luogo di memoria fortemente identitario - ha detto il sindaco Mauro Colombo -. Una scelta che lega il suo nome non solo alla storia politica del Paese, ma anche alla sua eredità più concreta: una sanità pubblica fondata su universalità, prevenzione e prossimità". Nasce tutto dalla volontà dell’amministrazione di restituire alla figura un segno stabile nel tessuto urbano e nella vita quotidiana della comunità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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