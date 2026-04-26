Una piazza per Tina Anselmi Così Bellusco rende onore alla prima ministra italiana

A Bellusco, la piazzetta di Corte dei Frati è stata intitolata a Tina Anselmi, prima donna a ricoprire la carica di ministro nella Repubblica italiana. Anselmi è riconosciuta come figura importante della Resistenza e come madre del Sistema sanitario nazionale. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini che hanno partecipato per rendere omaggio alla figura storica. La decisione segue l’intitolazione di altri spazi pubblici dedicati a personaggi di rilievo.

Bellusco ha intitolato la piazzetta di Corte dei Frati a Tina Anselmi, prima donna ministro della Repubblica, figura simbolo della Resistenza e madre del Servizio sanitario nazionale. Ieri, la cerimonia, momento clou delle celebrazioni del 25 Aprile a dieci anni dalla scomparsa. "Così lo spazio davanti alla nuova Casa di Comunità diventa un luogo di memoria fortemente identitario - ha detto il sindaco Mauro Colombo -. Una scelta che lega il suo nome non solo alla storia politica del Paese, ma anche alla sua eredità più concreta: una sanità pubblica fondata su universalità, prevenzione e prossimità". Nasce tutto dalla volontà dell’amministrazione di restituire alla figura un segno stabile nel tessuto urbano e nella vita quotidiana della comunità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una piazza per Tina Anselmi. Così Bellusco rende onore alla prima ministra italiana Notizie correlate Nasce la scuola "Tina Anselmi": un laboratorio di democrazia per i giovaniUna scuola diffusa, itinerante, pensata per riportare al centro la cittadinanza attiva, il dialogo e la partecipazione. Leggi anche: La Provincia intitolerà l’ufficio della Consigliera di Parità a Tina Anselmi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Una piazza per Tina Anselmi. Così Bellusco rende onore alla prima ministra italiana; La nipote di Tina Anselmi si candida a Castelfranco Veneto con il Pd: Mi ispirerò alla sua grandissima umanità. Ma per favore, niente strumentalizzazioni; Tina Anselmi, la ragazza della Repubblica: a Reggio il racconto di una scelta che parla ancora al presente · ilreggino.it; Pederobba onora Tina Anselmi con un doppio appuntamento. Una piazza per Tina Anselmi. Così Bellusco rende onore alla prima ministra italianaBellusco ha intitolato la piazzetta di Corte dei Frati a Tina Anselmi, prima donna ministro della Repubblica, figura simbolo della Resistenza e madre del Servizio sanitario nazionale. Ieri, la cerimon ... ilgiorno.it Giornata della donna, una piazza per Tina Anselmi a San Salvatore MonferratoIl Comune di San Salvatore Monferrato, 4mila abitanti in provincia di Alessandria, dedica una piazza a Tina Anselmi, prima donna ministra della Repubblica italiana. La cerimonia di intitolazione si ... rainews.it ll 25 aprile non è solo una data, ma l’inizio di una responsabilità. La libertà conquistata nel 1945 non è rimasta ferma nella storia: ha preso forma negli anni, nelle scelte e nel coraggio di chi ha continuato a difenderla ogni giorno. Da Tina Anselmi a Sandro Pe - facebook.com facebook 25 Aprile. Memoria, scelta, responsabilità. “La democrazia non è mai un bene acquisito una volta per tutte: va difesa ogni giorno.” — Tina Anselmi La libertà conquistata vive nel lavoro e nei diritti di tutti. Buon 25 Aprile dalla CISL FP Abruzzo Molise x.com